Luna Piena “Fragola”, il raro fenomeno anche nel Biellese: lo scatto di Paolo Rosazza Pela

La Luna Piena di questa notte fotografata da Tollegno alle 3.11. Lo scatto è stato realizzato da Paolo Rosazza Pela.

Come sottolineato dal fotografo biellese nel nord-est degli Stati Uniti la luna piena di giugno è soprannominata Strawberry Moon, Luna Fragola, non per il suo colore ma per la stagione di raccolta del frutto. Una particolarità: è la Luna piena più vicina al solstizio d'estate e la più bassa sull'orizzonte da 18 anni e per questo motivo ci appare con una colorazione un po' arancione o dorata.