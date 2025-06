La biblioteca ti racconta, appuntamenti da non perdere a Cossato per le famiglie

Nel mese di giugno, presso la biblioteca di Cossato, saranno organizzate diverse attività per grandi e piccoli, in collaborazione di CISSABO e BI.lanciare.

Giovedì 12 giugno, alle 16, i bambini con più di 6 anni potranno partecipare ad alcune letture e laboratori per l’ora della merenda. Per quest’attività é necessario prenotare! Martedì 17, dalle 10 alle 12, si terrà il progetto “Mamme Caffelatte”.

Si tratta di un incontro a cura delle educatrici del Consultorio delle famiglie di Cossato per donne in attesa o con bimbi dai 0 ai 12 mesi. Infine, l’ultimo progetto si terrà sabato 28 giugno alle 15. L’ingresso sarà libero, e si potrà usufruire di letture e racconti per condividere emozioni e per far nascere amicizie.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri 0159893520 e 0159893522, oppure scrivere un’email a biblioteca@comune.cossato.bi.it