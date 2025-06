MTB Oasi Zegna, Campionale Regionale Giovanile Lombardo XCO: Samuel Gasparella conquista il 1° posto FOTO

Una giornata di sport e passione al Vittoria Park di Bergamo, dove si è disputato il Campionato Regionale Giovanile Lombardo XCO 2025. Tra i protagonisti assoluti dell’evento, spicca la prima vittoria stagionale di Samuel Gasparella, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Esordienti 1° anno, regalando spettacolo e confermando il proprio talento in continua crescita.

La prestazione di Gasparella rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi Campionati Italiani di Albenga, ormai alle porte. Ma le buone notizie non finiscono qui per il team: nella stessa categoria, il giovane Daniel Berlusconi, nonostante una caduta alla partenza, ha dimostrato grande determinazione e grinta, chiudendo con un positivo 21° posto. Una prestazione che lascia ben sperare per il futuro del rookie in maglia arancione.

Anche nella categoria Donne Esordienti 2° anno, ottimo il risultato di Aurora Orrù, che ha ottenuto un convincente 4° posto, lottando fino all’ultimo per il podio e mostrando una crescita costante nel corso della stagione.

Un plauso a tutti gli atleti per l’impegno, la tenacia e lo spirito sportivo dimostrato in gara. L'intera squadra si prepara ora con entusiasmo e determinazione per il prossimo importante appuntamento nazionale, portando con sé il motto che li accompagna: Never give up!

Orange power!