Biella, l'ASL presenta un nuovo medico di Medicina Generale

Da martedì 1° luglio prenderà servizio sul territorio dell’ASL BI un nuovo Medico di Medicina Generale: si tratta del Dott. Stefano Simonetti e svolgerà la sua attività presso gli ambulatori di Occhieppo Superiore e Pollone.

Classe 1995, Stefano Simonetti è nato a Biella ed ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2021 presso l'Università degli Studi di Torino. Durante il suo percorso professionale ha maturato esperienza come medico di Continuità Assistenziale e ha prestato servizio presso l’Unità di Continuità Assistenziale Territoriale. Ha inoltre esercitato in alcuni ambulatori del territorio biellese in sostituzione dei Medici di Medicina Generale titolari.

A fine giugno 2025 completerà il percorso di formazione specifica in Medicina Generale e dal 1 luglio presterà servizio nell’ambito territoriale di Occhieppo Superiore e Pollone. “Ho deciso di esercitare nella città in cui sono nato e cresciuto e farò il possibile per dedicare alla professione la serietà, l'impegno e la passione che merita” ha così commentato il dott. Stefano Simonetti.

I cittadini appartenenti all’ambito territoriale di competenza possono manifestare la volontà di scelta del nuovo medico, presso le sedi CUP territoriali o online, a partire dalla data di inizio dell’attività da parte del professionista, ossia da martedì 1 luglio 2025.