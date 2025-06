Valdilana, in arrivo il primo appuntamento per le famiglie al Parco Reda di Valle Mosso

In arrivo il primo appuntamento al Parco Reda di Valle Mosso. Sarà una festa per celebrare l'arrivo delle vacanze estive, in programma alle 16 di sabato 14 giugno. Si terrà lo spettacolo per famiglie “Babù e il bosco dei profumi”, dedicato alla natura e alle erbe aromatiche. L’evento è inserito nella rassegna “FestiValdilana” organizzato dal Comune con la collaborazione degli Amici del Parco Reda.

Lo spettacolo è parte della rassegna “Il coraggio della tradizione”, progetto artistico di Associazione Bonaventura, con la direzione artistica di Eleonora Frida Mino con capofila il comune di Camandona promosso nell'ambito del progetto "Famiglie Pic Nic"in collaborazione con CISSABO e Bi.lanciare. Durante il pomeriggio si potrà anche gustare le deliziose crepes alla crema di nocciole. Sarà un pomeriggio all’aria aperta tra teatro, natura e divertimento!