Le corse della settimana del 9 giugno di newsbiella.it. Questa settimana si corre a Cerrione, Vigliano, Torrazzo, Campiglia, Donato e a Sordevolo.

Il primo appuntamento è questa sera mercoledì 11 giugno a Cerrione. La Pro Loco Cerrione A.P.S. con la collaborazione tecnica AS Gaglianico 1974 Organizzano la MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE/LUDICO MOTORI 12^ Corsa di San Giovanni 5000 Metri “6° corri per Mucio”. Si tratta di una manifestazione ludico motoria e corsa su strada non competitiva per tesserati FIDAL -ENTI DI PROMOZIONE – RUNCARD = Approvazione Fidal Piemonte n° 344/NON COMPETITIVA/2025. Questo il programma: dalle 18.00 Ritrovo piazza Q.Sella, Vergnasco-Cerrione ore 19:00 partenza corsa dei bambini ore 19:30 partenza 5000 MT. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica Info: Luca 327 3699109 / Claudio 348 7031033 / Resp. Org. Cappio Alberto 339 7123903.

Giovedì 12 giugno 2025 a Sordevolo alle ore 20,00 c'è il 38° Giro di Sordevolo Trofeo Pasquale Leonardi GARA COMPETITIVA e NON COMPETITIVA a passo libero. A organizzare l'evento è la società Pietro Micca Biella Running ASD presso la sede ANA di Sordevolo via Adele Devalle Bona. Responsabile organizzativo è Marco Zacchi cell. 3346719308 podismo @ pietromicca.it. PROGRAMMA: Ritrovo presso sede degli Alpini ore 18.00; partenza ragazzi ore 19.30; partenza competitiva adulti 20,00; partenza non competitiva ore 20,10 preiscrizioni (fino alle ore 24 del 09/06/25) presso l'indirizzo email: sordevolese@gmail.com

Sabato 14 giugno a Vigliano la pro loco con la collaborazione della Podistica Vigliano organizza “Su e giu’ per la collina di Vigliano”, manifestazione ludico motoria a passo libero. Si può correre o camminare, il percorso km.7 iscrizione : 7 € pacco gara garantito ai primi 100 iscritti /premio ai primi 3 gruppi più numerosi / ritrovo largo stazione presso sede pro loco alle ore 16,30 con partenza alle ore 18,00 percorso in gran parte sterrato immerso nella natura della collina viglianese. Per info : 349 102 3364 - 328 786 7041.

A Torrazzo sempre sabato 14 giugno torna Full Moon Walk, seconda edizione, una camminata oppure corsa non competitiva nei boschi della Serra alla luce della luna piena. Due i percorsi proposti, uno lungo 6 e un altro 10 km. L'evento è organizzato dalla Pro Loco, con ritrovo alle 18,30 al Bocciodromo del paese. L’organizzazione consiglia frontale torcia e liquido antizanzare. La corsa partirà alle 20, seguita dalla camminata. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Sabato 14 giugno si corre anche a Donato per la SerraMontiTrail, km 17 D+ 450 mt, km 10 D+ 350 mt. Il 14 GIUGNO – sentieri, salite, panorami mozzafiato e tanta adrenalina ti aspettano! E c’è una grande novità! MINI TRAIL GRATUITO per i più piccoli! C'è il Trail da 17 km competitiva, il Trail di 10 km 350D+ Competitiva e una Corsa non competitiva a passo libero di 10 km. Questo il programma: Dalle ore 15:30 apertura iscrizioni presso via Umberto 4 (Piazza del Camuna); Ore 1630 partenza corsa non competitiva 10km; Ore 17:30 partenza corsa competitiva 17km: Ore 8 partenza corsa competitiva 10km

Le iscrizioni sono aperte fino a mezz'ora prima delle singole partenze. Per i bambini dai i 13 anni minigiro gratuito non competitivo alle ore 18 A seguire pasta party per tutti! lscrizioni su www.irunning.it fino al 12/06/2025.

Domenica 15 giugno 2025 torna l'atteso appuntamento con la Rampia Campel, vertical trail non competitivo organizzato dalla Pro Loco di Riabella, già promotrice del mini trail #distacalacrava RUN. L’evento si svolgerà a Campiglia Cervo, con partenza dalla località Naiasco, poco oltre il pittoresco ponte in pietra di frazione Bogna, lungo la Strada Provinciale 100. Il tracciato, interamente in salita, si sviluppa per 3,5 km con 800 metri di dislivello positivo, snodandosi lungo la storica mulattiera del “Crest” (sentiero E12), attraversando il borgo di Riabella e proseguendo sul sentiero E10 fino all’Alpe Campello, non lontano dalla suggestiva Galleria Rosazza. Il percorso, contraddistinto da una segnaletica con il logo di una capretta nera, è tecnico e sterrato: è richiesto abbigliamento da montagna e scarpe da trail. Il tempo massimo previsto è di tre ore e sarà attivo un servizio “scopa” per garantire la sicurezza degli ultimi concorrenti. La partenza è fissata per le ore 9.00, mentre le iscrizioni saranno possibili in loco a partire dalle 7.30, oppure in preiscrizione entro giovedì 12 giugno. La Rampia Campel rientra nel circuito Trittico dla Bürsch, assieme al mini trail #distacalacrava RUN (svoltosi il 18 maggio) e alla Corsa in Montagna del Gruppo Alpini Valle del Cervo (in programma il 2 agosto). Il punteggio si accumula in base al piazzamento e dà diritto a premi finali solo per chi partecipa a tutte le tre gare. È previsto anche un riconoscimento di partecipazione per chi completerà l'intero trittico. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Campiglia Cervo, valorizza il territorio e promuove uno stile di vita attivo in un ambiente naturale straordinario. Per ulteriori informazioni: Enrico 333.710.804.