Trail oasi Zegna, Amron Team difende la top ten: Edoardo Landi 8° assoluto FOTO

Continua a sorprendere Edoardo Landi che ad ogni uscita regala un posto assicurato fra i primi 10 in classifica. Nel fine settimana, al Trail Oasi Zegna, nella 15 km e 800m dsl+, guadagna l’ottavo posto assoluto.

Buon esordio per Filippo Maria Baù che porta a termine la medesima gara. Giornata no per Marco Prina Cerai, il nostro giovane ultra trailer, che in partenza sulla di 70 km ha dovuto abbandonare la gara a causa di problemi fisici… “Avrà sicuramente modo di recuperare!”

Il prossimo appuntamento è sabato 14 giugno, ad Alagna.