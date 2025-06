Anche il “Rally Village” al 14° Rally Lana Storico

In programma a Biella venerdì 20 e sabato 21 prossimi, la 14^ edizione del Rally Lana Storico si arricchisce di una serie di eventi che faranno da cornice alla manifestazione nella prima giornata, quella dedicata alle verifiche sportive e tecniche.

La sinergia tra Veglio 4x4 organizzatore della gara e l’Automobile Club Biella, unite alla collaborazione di numerosi concessionari d’auto locali, ha permesso la realizzazione del “Rally Lana Village”. Palcoscenico dell’iniziativa sarà l’area compresa tra Piazza Vittorio Veneto e Via Matteotti, adiacente ai Giardini Zumaglini dove le vetture transiteranno per esser sottoposte alle verifiche tecniche, precedute dalle sportive ospitate all’Agorà Hotel.

Dalle 12 di venerdì 20 giugno il “Village” aprirà i battenti offrendo ai visitatori la possibilità di ripercorrere la storia del Rally della Lana grazie alla mostra “Rally Lana since 1973” ospitata nei locali dell’Automobile Club; saranno inoltre esposte le ultime novità in campo automobilistico a cura dei concessionari della zona che, con entusiasmo, hanno aderito all’iniziativa. Inoltre, man mano che gli equipaggi avranno completato le verifiche, assieme alla vettura da gara saranno presentati al pubblico, con inizio alle 15.30, nel corso di una cerimonia appositamente allestita.

Nel frattempo a meno di una settimana dalla chiusura delle iscrizioni, quelle pervenute stanno toccando quota a tre cifre; oltre ai protagonisti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche del quale il Lana sarà il quinto atto, sono attesi anche gli equipaggi in lizza per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, Memory Fornaca e Michelin Trofeo Storico. Sulle prove speciali del Lana Storico si vedranno anche quelli in lizza per il T.R.Z. della Prima Zona attratti anche dal coefficiente maggiorato a 1,5 – unico rally della Zona a fregiarsene – e sono attese anche le Auto Classiche del periodo 1993 – 2000 che correranno al seguito delle Storiche con una classifica loro dedicata.