Come scegliere un tappeto per bambini (ed evitare una crisi esistenziale)

Scegliere un tappeto per la cameretta dei bambini dovrebbe essere facile, no? Basta optare per un colore pastello, qualche fantasia divertente e stop. Spoiler: non è così facile.



Se sei genitore, saprai sicuramente che qualsiasi scelta è un bivio tra il diventare il supereroe dei tuoi figli o sforare il disastro. Anche per quanto riguarda la scelta del tappeto per bambini l'opera di selezione sembra più dura dei provini di X-Factor.

Il motivo principale è che questo complemento d'arredo sarà il palcoscenico di cadute, risate, macchie misteriose e drammi da pennarello indelebile. Ecco perché qui trovi una guida utile, pratica e autoironica che può aiutarti nella scelta del tappeto per il tuo bambino, utile persino per evitare crisi esistenziali davanti allo scaffale dei tappeti.

La morbidezza è fondamentale

Per scegliere il tappeto più adatto alla cameretta dei bambini, è necessario partire dalla base: i tuoi figli è molto probabile che vivranno tantissime esperienze per terra. Di conseguenza, la prima caratteristica che deve avere questo arredamento è la morbidezza.

Nella pratica, un tappeto di lana grezza può rivelarsi una trappola per le ginocchia, così come una tonalità molto chiara è soggetto a macchie dalle origini misteriose.

Il primo consiglio, quindi qual è? Controllare sempre il materiale. Ad esempio, il cotone è naturale e delicato, perfetto per le pelli sensibili. Invece la lana è un'alternativa calda e comoda, ma è imperativo fare attenzione alla sua ruvidezza.

Persino i materiali sintetici moderni, come il poliestere, sono un'opzione valida, in quanto sono resistenti, morbidi e facili da pulire.

Allo stesso modo bisogna fare attenzione all'altezza del pelo: più è lungo e più raccoglierà briciole e acari, trasformandosi nel giaciglio perfetto per il gatto.

Anti-macchia sì, perché i pasticci capitano spesso

Un must have dei tappeti per bambini è senza dubbio la caratteristica dell’anti-macchia.

Nel momento in cui i figli scoprono che la tempera e i pennarelli non sono destinati solo ai fogli, non farti cogliere impreparato: opta per tappeti lavabili in lavatrice o che hanno tecnologie anti-macchia. In questo modo potrai lavare via le tracce della creatività dei tuoi piccoli.

L'antiscivolo salva i nervi (e la testa)

Immagina una tipica scena di vita quotidiana: il tuo bimbo corre, salta e poi atterra in scivolata sul tappeto, come Tom Cruise in Mission Impossible. È divertente? Sì. È sicuro? Forse non tanto.

Difatti nella scelta del tappeto per la cameretta dei tuoi piccoli gioca un ruolo decisivo la sicurezza. Un tappeto che si muove e si sposta facilmente può diventare una minaccia silenziosa.

Il consiglio? Punta sui prodotti che hanno il retro antiscivolo oppure aggiungi un sottofondo, chiamato sotto-tappeto, così da aumentare la sicurezza della camera senza sforzo.

Divertente sì, ma non eccessivo

Un regola d'oro nel comprare il tappeto per bambini è: i più piccoli amano i colori, vero, ma la cameretta non deve sembrare la luminosissima Time Square di Manhattan.

Un altro consiglio di stile (e di sopravvivenza visiva) è quindi scegliere un tappeto con elementi giocosi, ma che siano allo stesso tempo bilanciati con colori neutri o con un tema specifico. Infatti, ricorda che un tappeto di alta qualità può durare per tutta l'infanzia di tuo figlio, e non di più, quindi rifletti sull'acquisto nel lungo termine.

Sì, le dimensioni contano

Quante volte, soprattutto acquistando online, hai ordinato un tappeto che poi si è rivelato essere grande quanto uno zerbino? È una cosa che può capitare a tutti, ma nella scelta del tappeto bambini per la cameretta presta particolare attenzione alle dimensioni.

Infatti, un prodotto troppo piccolo può sembrare una tovaglietta, mentre un tappeto che copre l'intera stanza rischia di risultare poco pratico. Di conseguenza, prima di comprare i tappeti, misura lo spazio della camera e considera l'effettiva area di gioco.

Sicuro e sostenibile

Come anticipato, sui tappeti i bambini si rotolano, respirano e spesso ci poggiano continuamente mani e bocca. Tutto questo rende ancora più importante l'acquisto di un tappeto che non venga trattato tramite prodotti chimici non identificati.

Il modo più semplice per evitare questo aspetto è cercare prodotti con certificazioni di sicurezza come OEKO-TEX, GOTS o simili. In aggiunta a tutto ciò, se anche sono articoli sostenibili hai fatto bingo. Sia per i piedi del tuo piccolo esploratore, che per il pianeta.

Alla fine, il tappeto perfetto non è solo quello che si abbina alle tende o fa pendant con i cuscini. È quello su cui tuo figlio si rotolerà felice, che sopravviverà alla seconda ondata di biscotti sbriciolati e alla millesima costruzione distrutta da un fratello o da un amico geloso.