Stage di Aikido con la Musubi FOTO

Si è regolarmente svolto il previsto Stage di Aikido, organizzato dalla MUSUBI asd( affiliata CSEN), tenuto dal Maestro Bruno Gonzalez 6° Dan Aikikai di Tokyo (di nazionalità francese, è uno tra i più rinomati docenti a livello internazionale), per la seconda volta consecutiva a Biella.

L’evento ha visto la partecipazione di una cinquantina di praticanti di Aikido (provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Svizzera, Canada) che si sono validamente impegnati per 4 ore su 200 metri di tatami allestito per l’occasione nel salone principale della Polisportiva Lamarmora in C.so Rivetti a Biella. Si conclude così la stagione ( iniziata a dicembre) di stages di Aikido della stagione sportiva 2024/25 promossi dalla MUSUBI asd.

La stagione degli stages riprenderà domenica 30 novembre con un Maestro d’eccezione quale Christian Tissier Shihan 8° dan Aikikai di Tokyo, per la prima volta a Biella. Ovviamente proseguono i corsi regolari fino a fine giugno e a luglio un breve corso di tre lezioni per un totale di sei ore,sempre presso la Polisportiva Lamarmora in C.so Rivetti a Biella. Per chi fosse interessato a provare questa affascinante arte marziale giapponese , potrà partecipare all’Open Day previsto per sabato 6 settembre dalle 10 alle 12 dedicato a bambini, ragazzi, adulti.

Per ogni altra informazione: Responsabile Tecnico Beppe Domenichelli 3° Dan Aikikai di Tokyo musubiasdbiella@gmail.com tel. +393475206021.