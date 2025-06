Viola le norme della comunità, in arresto un uomo di 48 anni (foto di repertorio)

Avrebbe violato più volte le norme di comportamento della comunità ove era ospitato. Così il Tribunale ha revocato la misura di permanenza e disposto il trasferimento in carcere. È successo nei giorni scorsi in Valsessera. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Crevacuore per l'arresto di un uomo di 48 anni, subito condotto all'interno della casa circondariale di Biella.