Biella, rallentamenti al traffico in corso San Maurizio per un tamponamento (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Traffico rallentato e code alla rotonda di corso San Maurizio, a Biella, per un tamponamento tra due mezzi. È successo poco dopo le 11.30 di oggi, 11 giugno. A rimanere coinvolti un veicolo e un'autocisterna per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti, oltre al carro attrezzi per la rimozione dei mezzi. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabilirà l'esatta dinamica dell'accaduto.