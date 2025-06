Rifornimento in elicottero agli alpeggi della Valle Elvo: il servizio dell’Unione Montana per allevatori e rifugi FOTO

È iniziato all’alba di oggi mercoledì 11 giugno, alle 5.50, il servizio di rifornimento organizzato dall’Unione Montana Valle Elvo per raggiungere gli alpeggi e i rifugi della zona montana. Fino alle 8.30 del mattino, sono state effettuate 18 rotazioni di elicottero con partenza da Muzzano, per consegnare generi alimentari e beni di prima necessità a sette allevatori attualmente in quota per la stagione estiva, e ai rifugi Coda e Mombarone.

“Si tratta di un servizio che l’Unione Montana offre da anni – spiega la presidente Monica Mosca –. Viene svolto solitamente in questo periodo dell’anno, ma non escludiamo di replicarlo anche ad agosto a partire dal prossimo”.

Il costo dell’iniziativa è sostenuto in parte dall’ente e in parte dai beneficiari. L’Unione Montana si fa carico interamente della chiamata del servizio, mentre le spese al minuto vengono ripartite tra l’ente stesso, gli allevatori e i gestori dei rifugi. Il costo complessivo annuo supera attualmente i 3.000 euro.