Oropa: conclusi i lavori di restauro nel piazzale della basilica nuova, riaperta la passeggiata dei Preti FOTO

Grazie ai Fondi CIPE messi a disposizione dalla Regione Piemonte, il Comune di Biella ha realizzato un importante progetto di restauro e valorizzazione del piazzale antistante la Chiesa Nuova del Santuario di Oropa, uno dei luoghi simbolo della spiritualità piemontese. E a seguirlo per il Comune è stata Simona Zaghi del Servizio Manutenzioni Immobili e Infrastrutture e Verde Pubblico.

Tra gli interventi che il Comune sta rendicontando in questi giorni, spicca il restauro completo della gradinata che conduce alla facciata della Basilica Superiore. L’opera ha previsto lo smontaggio, il restauro e la ricollocazione dei singoli elementi della scalinata, oltre al consolidamento dei muretti perimetrali e di contenimento, fondamentali anche per il deflusso corretto delle acque piovane.

Nella Chiesa Nuova, invece, si è intervenuti con un nuovo impianto antincendio e un sistema di videosorveglianza, a garanzia della sicurezza dei visitatori. "Tutti i pavimenti in marmo sono stati restaurati e lucidati, restituendo agli ambienti una luminosità suggestiva - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini -. Le colonne interne, che presentavano problemi di distacco dei rivestimenti in marmo, sono state interamente cerchiate e consolidate: ora la struttura è più solida e sicura, anche nei livelli superiori". Interventi che si inseriscono all’interno di un piano di investimenti che negli ultimi anni ha visto la collaborazione tra enti pubblici e privati per la messa in sicurezza della Basilica Superiore, riaperta nel 2020 dopo quattro anni di impegnativi restauri.

Completamente rinnovata anche la batteria di servizi igienici: 24 bagni nuovi sono ora a disposizione dei pellegrini. A questi interventi si aggiunge la sistemazione del sistema di raccolta delle acque esterne e il prossimo inghiaiamento del piazzale, per migliorarne ulteriormente la fruibilità.

Il progetto, intitolato “Intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale di Oropa e la conservazione del patrimonio architettonico ai fini della fruizione turistica”, punta a rendere sempre più accessibile e accogliente uno dei luoghi di culto più importanti del Piemonte.

Intanto, il Comune ha anche portato a termine i lavori di riqualificazione della storica Passeggiata dei Preti che è stata riaperta. Purtroppo però, le forti piogge e l’evento alluvionale che ha colpito la zona a fine aprile hanno danneggiato un tratto a valle del ponte, circa cinque metri dallo stesso e ora necessita di un ulteriore intervento.