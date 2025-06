Valdilana promuove lo sport tra i giovani, ecco una guida alle associazioni locali

L’amministrazione comunale di Valdilana, in particolare l'Assessorato allo Sport e alla Comunicazione, ha presentato con soddisfazione il nuovo opuscolo informativo dedicato alle associazioni sportive locali, uno strumento nato per far conoscere alla cittadinanza l’ampia e variegata proposta sportiva presente sul territorio. “Il progetto – dice l’assessore Marco Carravieri - è frutto di un percorso condiviso e partecipato con le associazioni sportive, sviluppato attraverso una serie di incontri che hanno permesso di instaurare un dialogo costruttivo e di creare una rete sempre più coesa tra i diversi soggetti coinvolti. Una sinergia che rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e realtà associative”.

L’opuscolo è rivolto a tutti e in particolare alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, offrendo una panoramica completa delle attività sportive fruibili a Valdilana. Per facilitarne la diffusione è stato distribuito in tutte le scuole del territorio, così da consentire alle famiglie di conoscere in tempo utile le opportunità esistenti e di orientarsi già in vista della ripresa delle attività a settembre. “Questa iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle politiche dell’amministrazione, - riprende l’assessore Francesca Barioglio - per sostenere e valorizzare lo sport, riconoscendone il valore educativo, sociale e aggregativo. Un impegno concreto che si traduce anche nella cura e nella gestione delle strutture sportive comunali: dalla piscina comunale al palazzetto, dai campi da calcio ai luoghi dedicati alle pratiche sportive, tutte risorse che costituiscono un patrimonio prezioso per l’intera comunità”.

Sulla stessa linea d'onda il sindaco Mario Carli: “Per valorizzare e sostenere lo sport nelle comunità montane è necessario un nuovo modello di sviluppo che tenga conto anche della sostenibilità delle strutture adibite allo sport, ora interamente a carico del comune e in minima parte dai soggetti utilizzatori. E’ indispensabile ripensare al rapporto tra pubblico e privato cercando insieme le risorse necessarie per dare nuova linfa e sostegno al settore. Un sentito e doveroso ringraziamento va alle associazioni sportive per la disponibilità, l’impegno e lo spirito di collaborazione dimostrato. Il lavoro di rete costruito insieme è già oggi una realtà concreta e rappresenta una solida base su cui continuare a costruire il futuro dello sport a Valdilana”.