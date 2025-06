Bioglio, festa alla scuola primaria con l'esposizione dei progetti scolastici FOTO

Giovedì 5 giugno si è tenuta la festa di fine anno scolastico nella scuola primaria di Bioglio, un bel momento di condivisione dove i bambini insieme alle loro insegnanti hanno mostrato ai genitori, attraverso un tour nelle varie aule, i progetti scolastici realizzati durante l’anno attraverso i quali hanno espresso le competenze acquisite. In particolare all’esterno il progetto “orto didattico”, nell’atrio il progetto “tra arte e bellezza: da Kandinskij alle ispirazioni naturali”, in biblioteca il progetto “ Bravo, bravissimo”, per la classe quinta il “Mini Tour dell’Italia”, “Coding con Gino il Robottino” per le classi terza e quarta e “Registriamo un anno a scuola: video alla LIM” per per le classi prima e seconda. Sono apparsi particolarmente emozionati i bambini che hanno terminato il corso di studi e che affronteranno il nuovo percorso scolastico alle scuole medie.

“A tutti loro va il mio pensiero e l’incoraggiamento per la nuova avventura che si troveranno ad affrontare a settembre ma con l’augurio di portare sempre con sé i loro sogni e le loro speranze – spiega il sindac Lucia Acconci - Intendo esprimere la mia gratitudine per il lavoro svolto con passione e dedizione dalle insegnanti che hanno reso anche questo anno scolastico un’esperienza positiva ed importante nel cammino di crescita dei bambini ed al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Valdengo che le ha supportate contribuendo alla qualità della offerta formativa. Grazie a tutti coloro che hanno reso la scuola di Bioglio accogliente e inclusiva ed ai genitori che per primi ci hanno creduto e che senza la loro collaborazione la scuola non raggiungerebbe gli obiettivi prefissati. Un ringraziamento al lavoro svolto dal personale scolastico ATA, alle rappresentanti dei genitori, al personale del comune per il puntuale lavoro svolto ed alla disponibilità degli Amici Volontari di Bioglio, a Silvana e a Serenella grazie ai quali si è potuto garantire il pre e post scuola e l’assistenza ai pasti”.