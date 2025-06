Concerto di Giorgia a Sordevolo, ecco come cambia la viabilità

In occasione del concerto di Giorgia, in programma mercoledì 11 giugno presso l’Anfiteatro Comunale Giovanni Paolo II di Sordevolo e in considerazione dell’elevato afflusso di pubblico, dalle 17 di domani alle 2 di giovedì 12 giugno verrà istituito il senso unico di circolazione sulla SP 502 – via Clemente Vercellone e via Mario Germano. Lo rende noto il Comune sui propri canali social.

Il senso di marcia sarà da via Mario Germano (provenienza Pollone) verso via Clemente Vercellone (direzione Occhieppo Superiore). Il provvedimento è disposto con ordinanza dell’amministrazione provinciale di Biella.