Mattarella “Integrazione e convivenza parte della grandezza d’Europa”

ROMA (ITALPRESS) - "E' con orgoglio che possiamo riscontrare come - anche grazie ai leader politici di Lussemburgo e Italia dell'epoca - il continente europeo sia riuscito nell'obiettivo di lasciarsi alle spalle le lacerazioni per puntare a un futuro di pace e prosperità condivise". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cena di Stato offerta dal Granduca Enrico di Lussemburgo. "Pace, prosperità, giustizia sociale, nel progetto di integrazione europea, sono radicate nella democrazia, nel rispetto dei diritti umani e nella libertà per tutti i popoli", ha sottolineato il capo dello Stato. "Nuove prove la vicenda internazionale presenta continuamente. Ad esse dobbiamo far fronte nel medesimo spirito di cooperazione e fermezza sui valori", ha aggiunto Mattarella. Infine ha sottolineato come "oggi Lussemburgo è un caleidoscopio di talenti che si sono qui raccolti. Un'esperienza di integrazione e di convivenza che è parte della grandezza d'Europa. E' dai rapporti tra le nostre rispettive società, tra i nostri popoli, che la fratellanza tra i nostri due Paesi trova sempre nuovo vigore, uniti come siamo da una radicata comunione di valori".(ITALPRESS).-Foto: Quirinale-