Dal Nord Ovest - Si presenta armato a casa della ex moglie, alla vista della Polizia cerca di sparare

Era sottoposto a divieto di avvicinamento alla ex moglie ma, questa mattina, la Polizia di Stato di Vercelli lo ha arresto dopo averlo sorpreso armato nei pressi della casa della donna. Oltre ad aver violato il provvedimento del giudice, l'uomo, al momento dell'arresto in stato di alterazione alcolica, ha prima rivolto l'arma contro se stesso e poi, mentre gli agenti lo stavano disarmando, ha tentato più volte di sparare.

A finire in manette un uomo di origini straniere che aveva il divieto di avvicinarsi a seguito di gravi e ripetuti episodi di violenza domestica denunciati dalla donna nell’ottobre scorso. Intorno alle 13 circa, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme a personale della Squadra Mobile, è intervenuto tempestivamente vicino all'abitazione, a seguito dell’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico, applicato all’uomo come misura cautelare, pressocchè contestuale a una segnalazione pervenuta alla centrale operativa da parte di un parente dello stesso, preoccupato per i propositi suicidiari da quest'ultimo espressi in un messaggio.

Alla vista del personale della Questura l'uomo ha rivolto contro se stesso e gli agenti hanno avviato una trattativa, sino all’arrivo del personale della Squadra Mobile: poi, insieme, sono intervenuti per disarmarlo. L'uomo ha provato ad armare la pistola, che tuttavia si è inceppata, e a premere più volte il grilletto, anche mentre, nelle fasi concitate dell’azione volta al disarmo, l’eventuale esplosione di un colpo avrebbe rischiato di colpire il personale di pubblica sicurezza. L’arma è risultata clandestina, avendo matricola abrasa. L’uomo, immobilizzato e reso innocuo, è stato trasportato in ospedale perché in stato di alterazione alcoolica.

Accertamenti successivi hanno consentito di verificare che, poco prima, l'arrestato aveva citofonato alla abitazione della moglie, ove in quel momento vi era solo la figlia di 10 anni che, tuttavia, non gli aveva aperto.L'uomo è stato tratto in arresto per porto abusivo d’arma clandestina, violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alle persone offese e tentato omicidio.