Uomo trovato senza vita nella roggia, tragedia a Miagliano

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno della roggia di via Poma, a Miagliano. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, a due passi dal centro e dal ponte del piccolo paese della Valle Cervo.

Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che recuperare la salma e constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti del caso per far luce sull'accaduto e sulle cause della morte del pensionato di circa 92 anni. Presenti anche i Carabinieri assieme agli amministratori locali di Miagliano e Andorno.

L'area è stata delimitata con il nastro dalle forze dell'ordine per consentire i rilievi di rito.