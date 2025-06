Biella, degrado all'ex asilo davanti al vecchio ospedale: la denuncia di una giovane coppia senza fissa dimora FOTO e VIDEO

Il Comune si era già interessato alla vicenda, avviando un primo contatto con i servizi sociali. Tuttavia, la coppia attende ancora una soluzione concreta.

Per il momento, infatti, la situazione è rimasta la stessa: la coppia vive da tempo in condizioni igienico-sanitarie gravissime, in uno stabile fatiscente che, oltre al degrado, è spesso teatro di episodi di violenza. Jaylenes, incinta al terzo mese, denuncia di non sentirsi al sicuro neanche nel dormitorio pubblico: "Non è un luogo sicuro per una donna, soprattutto in gravidanza. Sono frequenti le molestie e le aggressioni alle ospiti", afferma.