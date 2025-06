Biella, coppia senza fissa dimora all'ex nido, Scaramuzzi: "Abbiamo fatto loro più proposte"

In merito alla situazione che sta vivendo la giovane coppia senza fissa dimora che ha parlato oggi martedì 10 giugno ai nostri microfoni interviene l'assessore alla Politiche Sociali del Comune di Biella Isabella Scaramuzzi: "Sono entrambe persone conosciute dai servizi sociali cittadini da oltre sei anni, da prima che io fossi assessore. Hanno occupato abusivamente oltre all'ex asilo dove sono ora, anche alloggi Atc".

Continua l'assessore: "Proposte fattibili per andar loro incontro ne abbiamo fatte, ma non sono state accolte. Il fatto che ci sia un figlio in arrivo non cambia le cose: lui non è residente qui ma in un altro Comune, ed è a lì che dovrebbe chiedere aiuto, e lei è una persona senza fissa dimora per la quale ci sono regole precise da rispettare, oltre non possiamo andare".

Lo stabile Villa Trossi, è abbandonata da molti anni, da quando ha smesso di essere la sede di uno degli asili nido della città. È stata anche inserita tra i patrimoni immobiliari comunali in lista per essere messi in vendita, ma a palazzo Oropa non sono mai giunte manifestazioni di interesse per l'acquisto quando sono stati aperti i termini per l'asta.