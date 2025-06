Candelo, una mostra fotografica al Ricetto nel ricordo di Paolo Broglia

Il progetto della mostra fotografica sulla Baraggia di Candelo, voluto e curato dal presidente Paolo Broglia, nasce da una forte collaborazione tra Comune di Candelo, biblioteca Civica L.Pozzo, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del lago Maggiore, Associazione culturale Centro Documentazione ricetti e il Circolo Fotografico Fotoart di Cossato.

La mostra, a pochi giorni di distanza dalla dipartita di Paolo Broglia, che tanto credeva nella collaborazione con la biblioteca e il Comune di Candelo è quasi un omaggio al suo presidente, che con tanto entusiasmo ha predisposto l’evento. “Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa - affermano Paolo Gelone, sindaco di Candelo, Selena Minuzzo, assessore alla biblioteca, ed Erika Vallera in veste di commissaria dell’Ente di gestione. - I progetti integrati tra più attori arricchiscono l’offerta della nostra biblioteca ed offrono l’occasione per conoscere ed apprezzare il nostro territorio e in particolare le riserve naturali che lo arricchiscono”.

La mostra, costituita da circa 60 immagini della baraggia candelese, realizzate dai soci di Fotoart è una splendida e suggestiva carrellata nel verde che suscita emozioni profonde coinvolgendo mente ed anima. In due bacheche, presenti in sala, l’associazione Centro documentazione ricetti mette in mostra, in collaborazione col Comune, alcuni documenti dell’archivio storico di Candelo riferiti alla Baraggia per far conoscere la ricchezza del nostro Archivio storico, una miniera di informazioni anche per il paesaggio circostante. In occasione dell’inaugurazione di sabato 14 giugno (ore 11), nella sala cerimonie del Ricetto, l’Ente Parco presenta anche una Mappa turistica di fruizione della riserva.

Domenica 29 giugno, con partenza dal ricetto alle 15., l’associazione culturale Centro documentazione ricetti e il Fai Biella organizzano una passeggiata culturale lungo le tracce degli antichi mulini intorno al ricetto (su prenotazione tel. 366.6811782 e presso FAI Biella).

Questi gli orari della mostra:

sabato 14 giugno ore 11.00-12.30; ore 15.00-20.00

domenica 15 giugno ore 10.00-12.30; ore 15.00-19.00

venerdì 20/27 giugno ore 18.00-21.00

sabato 21 e 28 giugno ore 10,00-12.30; 15.00-21.00

domenica 22/29 giugno ore 10.00-12.30; 15.00-19.00