Casa per crescere 2, a Biella si inaugura secondo alloggio

Mercoledì 11 giugno alle 18 verrà inaugurato il secondo alloggio del progetto “Una casa per crescere” situato in Via Ponderano 11 e destinato all’ospitalità di ragazzi nella fascia d’età 18-20 anni residenti nel Biellese che, dimessi dalle Comunità o dalle Case famiglia, o terminati i progetti di affido, al raggiungimento della maggiore età si ritrovano senza una casa, senza risorse economiche e senza un lavoro, a dover affrontare un inserimento nella società.

Il primo alloggio era stato inaugurato a ottobre del 2022 e da allora si sono susseguite ragazze che hanno svolto il loro percorso verso l’autonomia accompagnate quotidianamente da personale qualificato in un percorso volto all’acquisizione di competenze per una vita autonoma, sia dal punto di vista della gestione quotidiana che dal punto di vista di inserimento nel mondo del lavoro. Ora, viste le necessità, si è provveduto ad allestire un secondo alloggio, sempre di proprietà comunale, all’accoglienza di ragazzi che necessitano anch’essi di un sostegno verso l’autonomia.

Anche in questo caso si è trattato di un “progetto fatto da giovani per i giovani” grazie all’importante sinergia che si è creata tra la nostra amministrazione e i due club giovanili: Leo Club e Rotaract Club hanno lavorato insieme per un progetto comune. Infatti si sono fatti carico dell’acquisto di tutto quanto servisse (arredi a parte acquistati con fondi comunali) per rendere fruibile ed abitabile l’alloggio mantenendo anche, nel tempo, un ottimo rapporto con le ragazze che via via si sono susseguite all'interno del primo alloggio.