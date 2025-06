Biella, Ufficio Anagrafe: sportelli chiusi giovedì 12 giugno.

Il Comune di Biella informa la cittadinanza che nel pomeriggio di giovedì 12 giugno gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe dedicati al rilascio delle carte d’identità resteranno chiusi. La chiusura si rende necessaria per consentire al personale di partecipare a un corso di formazione.

La decisione rientra in un programma più ampio di aggiornamento continuo degli operatori comunali, volto a garantire un servizio più efficiente, aggiornato e in linea con le normative vigenti.

Gli altri servizi dell’Anagrafe non direttamente coinvolti nella formazione resteranno operativi secondo gli orari abituali. Tuttavia, si invita la popolazione a verificare in anticipo eventuali disponibilità e a programmare le richieste di documenti nei giorni precedenti o successivi alla chiusura, per evitare disagi.

L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la comprensione e ricorda che è possibile ottenere ulteriori informazioni consultando il sito istituzionale del Comune di Biella, o contattando direttamente gli uffici preposti.