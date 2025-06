Conca dei Rododendri in fiore: lo spettacolo primaverile dell’Oasi Zegna tra colori e natura nel video di un lettore FOTO e VIDEO

La conca dei rododendri torna a fiorire e a regalarci un bellissimo spettacolo di colori.

Uno dei nostri lettori, Andrea Prandin, ci ha inviato un video dell’Oasi Zegna. Nel video si può vedere come la conca sia uno spettacolo di colori, come un disegno fatto con acquarelli.

La conca dei rododendri è un luogo situato sulle nostre colline biellesi dove sono state piantate oltre 500.000 specie di piante, tra cui moltissimi rododendri provenienti dal Belgio. Mentre in autunno questo luogo è perfetto per gli amanti del foliage, in primavera è adatto a chi ama passeggiare nella natura e vedere tutte le sue specie e i colori che ci può offrire.

Inoltre, la conca è sempre accessibile ed è possibile passeggiare anche in compagnia del nostro amico a quattro zampe. Se poi ci si vuole riposare, si può sempre andare nell’area pic-nic della Cascina Caruccia.

Se invece si preferisce una visita guidata nella conca, allora è possibile partecipare a una di quelle organizzate. In genere, sono programmate da metà maggio, ai primi di giugno, proprio per poter ammirare i bellissimi colori che animano il luogo. Per quest’anno, le visite sono terminate l’8 di giugno, ma il prossimo anno saranno di nuovo organizzate! In genere, vi sono due escursioni per giorno: una alla mattina alle 10 e una al pomeriggio alle 14. La durata del percorso è di circa 2 ore e durante questo tempo la guida illustrerà le varie specie di piante e l’opera d’arte installata all’interno della conca. Le prenotazioni sono sempre obbligatorie e si può prenotare sul sito di Overalp.

Infine, se si vuole passeggiare in autonomia ma non si è pratici del luogo, si può usufruire di Outdooractive, la quale segnala tutti i percorsi, sia quelli percorribili a piedi che quelli adatti alle biciclette.

Insomma, l’invito è quello di andare a fare una passeggiata nella conca, così che possiate ammirare dal vivo tutti i bei colori di cui si veste ad ogni primavera.