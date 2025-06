A Zimone raccolta straordinaria di materiale ingombrante

Da giovedì 12 a sabato 14 giugno saranno a disposizione nel comune di Zimone 3 cassoni per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante generico come ferro, legno, frigoriferi, lavatrici, televisori, batterie e pneumatici senza cerchioni. Non saranno raccolti, invece, bombole del gas, sanitari in ceramica e materiale edilizio. Lo comunica l'amministrazione comunale.

La raccolta, coordinata dal personale autorizzato dal Comune, avrà luogo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Al di fuori dell'orario i cancelli verranno chiusi. Per conferire il materiale presso l'area ecologica è necessario essere in regola con il pagamento delle rate della tassa rifiuti in scadenza nell'anno in corso e in quelli precedenti. Chi non lo fosse non potrà scaricare. Il prossimo appuntamento è in programma per fine ottobre/ottobre 2025.