Sold out al PalaCandelo per la festa di fine corsi della Rhythmic School

Presso il palazzetto dello sport di Candelo, sede di allenamenti, competizioni e “regno” delle RSgirls, si è celebrata la Festa di Fine Corsi 2024/25 dell’associazione cara al Presidente Carlo Vineis.

Il tema della serata era “il Borgo medievale”, in occasione del 690° anno di fondazione del Ricetto di Candelo. Come di consueto, la struttura occupata in ogni ordine di posti, era pervasa da un’onda emotiva che permeava tutti i presenti e creava un sottile filo di Arianna fra le bimbe e le ragazze della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya in preparazione sulla pedana di riscaldamento e gli spettatori assiepati sulle tribune in attesa di “vivere” ed assaporare lo spettacolo che a breve sarebbe andato in scena sulla pedana principale.

La spettacolare scenografia, predisposta dallo staff genitori RS, faceva immergere immediatamente gli spettatori nel mondo medievale, portandoli indietro nel tempo, riscoprendo personaggi, storie e tradizioni. Presentate dalla speaker della manifestazione, si sono esibite dapprima le ginnaste agoniste in un turbinio di spettacolari performances individuali, per poi lasciare la scena ad uno stuolo di baby ginnaste (4-5 anni), che accolte da un fragorosissimo applauso, alcune in lunghi abiti bianchi ed altre in completo nero, hanno dato il via alla rievocazione storica esibendosi con il gruppo base in “Dame e Cavalieri”. E’ seguita poi la performance del gruppo “Gnomi” e di quello “Fate”. Per poi essere travolti dall’esuberanza dell’esibizione “Robin Hood”, dal gruppo “sarte e mestieri” e da quello dei “giullari”. E’ stata poi la volta di ricordare l’arte medievale della “falconeria” e la nobiltà dei “Principi del borgo”.

Non poteva mancare l’esibizione dei “cavalieri della tavola rotonda”, l’amore tragico e contrastato di “Giulietta e Romeo” e la scoperta del nuovo mondo da parte di Cristoforo Colombo che chiude il periodo storico del medio Evo e da inizio all’età moderna. E’ partito quindi il gran finale, con una serie di nuove strabilianti esibizioni che hanno coinvolto tutte le partecipanti concluso con l’auspicio che la rappresentazione de “il Borgo medievale” sia stata di gradimento per il pubblico e che il Ricetto di Candelo, borgo fra i più belli d’Italia, possa continuare ad essere, per molto altro tempo, esempio e testimonianza di comunità pacifiche ed operose. A completare la Festa, la consegna degli attestati di partecipazione ad ogni iscritta ai vari corsi della scuola di Ginnastica Ritmica d’eccellenza da parte del Sindaco di Candelo Paolo Gelone, dell’Assessore al bilancio e gentilezza Lorena Valla e della delegata per lo sport Daniela Onestà. Così come non sono mancati i riconoscimenti allo staff tecnico formato da Esther e Maria Giulia Sales Neto, Giada Vitale, Giada Mello Grand, Polina Nikitchuk, Carlotta Canessa, Mariia Nikitchuk, Elena Chursina, Arianna Prete, la segretaria Carla Tallia Galoppo e la DT Tatiana Shpilevaya.

Il Sindaco Gelone, oltre ad esprimere i tradizionali saluti, ha ricordato alcuni cenni storici che hanno contribuito alla nascita del Ricetto ed alla sua importanza per le popolazioni che hanno vissuto Candelo nei secoli scorsi, ha inoltre rimarcato la grande attività sportiva e sociale che la Rhythmic School effettua nei confronti della gioventù e delle famiglie candelesi e non solo. Concludendo con una nota di merito per l’associazione ed il suo staff tecnico per il miglioramento costante negli anni della qualità tecnica, espresso non solo dalle atlete agoniste, sempre su livelli di eccellenza, ma anche e soprattutto da tutte le partecipanti ai corsi di avvicinamento alla Ginnastica organizzati dalla società: sinonimo di cura ed attenzione all’attività di base, fondamentale per una formazione sana e corretta delle nuove generazioni.