A Treviglio l’ultima gara della stagione di Ginnastica Biella

Si è svolta venerdì scorso la Coppa Campioni di Ginnastica Artistica tra le migliori 180 ginnaste d’Italia Junior e Senior (presenti le atlete della squadra nazionale). Ginnastica Biella era a Treviglio in provincia di Bergamo per l’ultimo impegno della stagione agonistica 2024/25.

Sono scese in pedana le sue atlete migliori: Anna De Filippis e Veronica Pastorato. L’impegno delle ragazze è stato grande per via della qualificatissima partecipazione, e alla fine, Veronica, si è piazzata tra atlete della prima metà della classifica finale con una buona prestazione generale (classifica all around).

Per Anna, una partecipazione su tre attrezzi, che ha concluso come un premio personale una stagione tutta in salita per recuperare la forma dopo l’infortunio dell’anno passato. Per Ginnastica Biella e la tecnica Irina Sitnikova che accompagnava le atlete un'occasione per provare soddisfazione e orgoglio per il lavoro di un anno intero, svolto con passione e dedizione.