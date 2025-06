Trail Oasi Zegna: edizione da record con 823 atleti FOTO

Con 823 atleti al via e rappresentanze da 11 nazioni, la 14ª edizione del Trail Oasi Zegna, andata in scena l’8 giugno a Valdilana, ha superato ogni aspettativa. Un evento cresciuto nel tempo, fino a diventare un punto di riferimento per il trail nazionale e internazionale.

Tre le distanze in programma: la 15 km (377 partecipanti), la 35 km (341) e la lunga da 70 km (105), su percorsi spettacolari tra boschi, crinali e panorami mozzafiato dell’Oasi Zegna.

La 35 km ha avuto un ruolo centrale, essendo valida come Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master di Trail Corto. Qui il protagonista assoluto è stato Daniel Pattis, che ha trionfato con un tempo straordinario di 2h45’25”, abbassando di quasi 40 minuti il crono del vincitore 2024. Sul podio anche Nadir Maguet e Cristian Minoggio. Tra le donne, conferma per Alice Gaggi, che ha condotto una gara intelligente, chiudendo in 3h26’45” davanti a Martina Cumerlato e Sophie Maschi, separate da un solo secondo. Le prestazioni hanno offerto importanti indicazioni in vista del Campionato Mondiale di Short Trail previsto a settembre in Spagna.

Sulla distanza più lunga, la 70 km, la vittoria è andata ad Alessandro Macellaro, che ha approfittato del ritiro del principale avversario Andrea Passarotto. Tra le donne, successo per Enrica Dematteis dopo un lungo testa a testa con Irene Saggin. Da segnalare che quattro donne si sono classificate tra i primi dieci assoluti.

La 15 km ha visto il successo di Luca Carrara, che ha deciso solo all’ultimo di partecipare, mentre tra le donne ha dominato Alice Minetti.

Soddisfazione da parte degli organizzatori dell’ASD Trail Running Valsessera, che hanno sottolineato la riuscita impeccabile dell’evento. L’appuntamento è per il 2026, con l’ambizione di crescere ancora.