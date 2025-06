Referendum 2025, seggi chiusi: l'affluenza al 28,66% nel Biellese

Si sono chiuse alle 15 di oggi, 9 giugno, le votazioni nel Biellese per i 5 referendum abrogativi in materia di disciplina del lavoro e della cittadinanza.

In meno di un'ora sono stati diffusi i dati sull'affluenza in provincia: alla fine, si attesta sul 28,66 per cento degli aventi diritto. Il dato più basso si registra ancora una volta nel comune di Curino (17,27%) mentre a Magnano si conferma il più alto del territorio (44,71%).

A Biella, invece, si è recato alle urne il 28,97% della popolazione. A Cossato il 27,78%, a Valdilana il 26,60%.