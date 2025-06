Le stagioni del Parco, concerto in Baraggia (foto di repertorio)

La rassegna musicale “Le stagioni del Parco” del 2025, musica d’insieme nelle aree naturali protette, si avvia con il concerto di Katia Zunino (arpa celtica) "Vie" nella splendida cornice della Baraggia di Candelo, domenica 15 giugno alle 17.30.

Il programma del concerto prevede brani tratti dalla tradizione popolare di varie parti del mondo, dalla musica antica fino ai più recenti lavori della cosiddetta world music con brani tratti dal folk tradizionale "celtico" scozzese, irlandese e bretone (jigs, horpipes, reels) verso suggestive atmosfere create da uno strumento ancestrale ed ammaliante. Il concerto ha il patrocinio del comune di Candelo.

L'ingresso è libero. È consigliabile dotarsi di una coperta per sedersi sul prato (non vi saranno sedie).In caso di maltempo il concerto si sposterà presso la Sala Affreschi del Centro culturale “Le Rosminiane” (via Matteotti 48, Candelo).