Grande successo per la presentazione di Diamante, il nuovo libro di Luca Stecchi all’Agorà Palace di Biella

Si è svolta a Biella, nella prestigiosa cornice dell’Agorà Palace di via Lamarmora, la presentazione del libro Diamante, l’ultima opera di Luca Stecchi. L’evento ha riscosso un notevole successo di pubblico, con una sala gremita da lettori, amici e curiosi accorsi per conoscere da vicino l’autore e il suo percorso creativo.

Diamante rappresenta una sintesi intensa e profonda del cammino emotivo e artistico di Luca Stecchi, espresso attraverso una combinazione di poesia, prosa e racconti brevi. L’opera affronta tematiche universali come la fede, la spiritualità e la ricerca interiore, ma non manca di toccare anche argomenti di forte attualità e impegno sociale.

Particolarmente significativo è il capitolo dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Uno dei brani contenuti in questa sezione verrà trasformato in canzone per veicolare un messaggio di sensibilizzazione e sostegno, confermando l'intento dell’autore di utilizzare l’arte come strumento di consapevolezza e cambiamento.

La serata presentata dalla bravissima Delia Russello si è aperta con un video-saluto della cantante Gilda Scalabrino, vincitrice del Festival di Sanremo 1975 con il brano La ragazza del Sud, da sempre amica di Luca Stecchi. Con affetto, Gilda ha voluto manifestare la propria vicinanza all’autore in un momento così importante.

Accanto a Luca Stecchi erano presenti Barbara Greggio, autrice della prefazione, e Laura Rognone, curatrice dell’editing del volume. Durante la presentazione sono stati proiettati diversi contributi video, tra cui Amianto, un toccante omaggio al padre Vilmer, e si è parlato della canzone Una piccola scia, scritta per la cantante Valeria Rossi. Quest’ultima si ispira a una vicenda torinese le cui origini risalgono all’epoca della Guerra Fredda.

Numerosi e prestigiosi gli ospiti presenti che hanno arricchito l’evento con la loro partecipazione. Tra questi, l’ex sindaco di Biella Claudio Corradino, la consigliera comunale Alessandra Guarini, l’artista di fama nazionale Serena Muscas, il presidente della onlus Fonte di Vita Gino Costa, e Fabrizio Bragante, organizzatore del Premio Nazionale Mario Barale di San Germano Vercellese.

Tra i testi più rappresentativi della raccolta spicca Un battito di infinito amore, affiancato da componimenti già noti come La preghiera di Bruno e La piccola scia.

La presentazione è stata accompagnata dalle esibizioni musicali di Cinzia Laura Tomasi e Zaccaria Roj, che hanno messo in voce le parole di Luca creando una meravigliosa melodia un connubbio fra parole musica e voce