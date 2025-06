Domenica “nera” sulle strade del Biellese, tre motociclisti in ospedale e quattro incidenti (foto di repertorio)

Tre motociclisti in ospedale a seguito di sinistri stradali ma le loro condizioni non sarebbero gravi. È il bilancio di una domenica, 8 giugno, contrassegnata da incidenti stradali che hanno visto coinvolte auto e moto nel territorio biellese.

Il primo si è verificato nel comune di Villanova Biellese: qui, un uomo di 52 anni, residente fuori regione, è stato assistito dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità.

A Campiglia Cervo, stando alle prime ricostruzioni, una vercellese di 20 anni, a bordo della sua moto, avrebbe perso il controllo del suo mezzo e si sarebbe schiantata contro un veicolo in transito, condotta da un 84enne. La giovane, soccorsa sul posto, avrebbe riportato ferite da codice verde.

A Villa del Bosco, invece, altro scontro tra una Jeep e una moto guidata da un 30enne originario di Alessandria. Proprio quest'ultimo, è stato caricato a bordo dell'ambulanza e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Infine, a Masserano, un'auto ha centrato in pieno un animale selvatico, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada. Fortunatamente il conducente, un biellese di 73 anni, è rimasto indenne nell'impatto. Presenti anche i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi.