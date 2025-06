Biella, ruba un’auto in centro: 27enne identificato e denunciato dai Carabinieri FOTO

Lo scorso 4 aprile un 49 enne biellese aveva denunciato presso la Stazione Carabinieri di Biella il patito furto della propria autovettura, regolarmente parcheggiata in una zona semicentrale della città. I militari della Compagnia di Biella hanno avviato nell’immediatezza le indagini, in particolare tramite l’analisi delle telecamere di videosorveglianza di numerosi comuni ed esercizi commerciali.

La perseveranza e l’attenzione dei militari hanno consentito di rinvenire alcuni giorni dopo l’autovettura rubata ad Andorno Micca, nonché di raccogliere elementi di prova per risalire al probabile autore del furto, un 27 enne di origine marocchina, che è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura di Biella per il reato di “furto aggravato”.

Il veicolo, in ottime condizioni, è stato invece riconsegnato al legittimo proprietario.