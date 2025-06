Provincia di Biella festeggia i 30 anni, Vazzoler: “Ruolo nodale e va sostenuta”

Ai festeggiamenti della Provincia di Biella per il suo trentennale, lo scorso venerdì 23 maggio, ha preso parte anche il sindaco di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler, già consigliera provinciale nel mandato precedente.

“Dalla sua istituzione, trenta anni fa – commenta il primo cittadino - la Provincia di Biella ha affrontato molteplici cambiamenti. Anche i cambiamenti normativi hanno inciso profondamente sminuendo il ruolo della Provincia e riducendone le competenze a fronte della necessità, da noi avvertita in modo chiaro, di avere un punto di riferimento biellese per problematiche che i nostri comuni, specie i più piccoli, devono coordinare nel territorio. Abbiamo colto questa occasione di festa per un augurio rispetto al ruolo della Provincia, che per noi continua ad essere nodale e deve essere sostenuto: auspico che quanto prima si torni ad un presidente e a un consiglio provinciale che siano espressione del voto dei cittadini, affinché gli stessi possano comprendere in modo più concreto e tangibile il ruolo strategico di tale istituzione e la vicinanza alle loro necessità".