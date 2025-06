Calcio, 24 squadre e oltre 500 giovani a Biella per il torneo “Che Fatica la Vita da Bomber Kup”

Il calcio giovanile sarà l'assoluto protagonista del weekend. Nella mattinata di oggi, 9 giugno, a Palazzo Oropa, è stato presentato il torneo di calcio internazionale “Che Fatica la Vita da Bomber Kup”, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno allo stadio Pozzo Lamarmora di Biella. È prevista la presenza di oltre 500 giovani calciatori delle annate 2013 e 2014.

È la prima volta che una simile manifestazione si tiene nel capoluogo laniero. “Proviamo una certa emozione – confida in conferenza stampa Emanuele Stivala, il fondatore di Che Fatica la Vita da Bomber – Siamo davvero felici che la prima tappa del torneo si svolga proprio a Biella. Una città che non ha nulla da invidiare ad altre realtà grazie alla presenza di strutture sportive di estremo valore. Sono sicuro che faremo una gran bella figura. L'obiettivo? Far vivere un sogno ai giovani campioni di domani”.

Per il sindaco Marzio Olivero è “l'occasione per far conoscere il nostro territorio ad un così vasto pubblico”. Attese in città, infatti, qualche migliaio di persone al seguito dei giovani calciatori, con già 2mila prenotazioni negli hotel della provincia. Concordi anche l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola e il tecnico della Biellese Luca Prina, presenti alla conferenza stampa: “Ancora una volta si è voluto puntare sul binomio sport e turismo su cui stiamo puntando molto. È la dimostrazione che la nostra città può diventare teatro di importanti iniziative sportive”.

Dopo Biella l'evento sportivo farà tappa, infatti, in altre grandi centri dell'Italia come Milano, Palermo, Torino, Roma. Presenti ben 24 squadre: tra queste figurano Milan, Torino, Monza, Genoa, Cagliari, Pisa, Udinese, oltre alla Biellese, e formazioni europee come il Borussia Dortmund. Il fischio d'inizio sarà alle 9 di sabato, con partite da oltre 30 minuti, fino alle 20. La domenica si riprenderà al mattino, con le premiazioni finali previste per le 17.