Corso di formazione per operatori addetti alla neutralizzazione di nidi di vespa velutina

Organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) Università di Torino (UNITO) Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO)

Informazioni logistiche: Il corso è gratuito ed aperto alle persone interessate. La registrazione a questo link (Google form) è obbligatoria: https://forms.gle/uWaQVRrqUiEibXca9

Lezioni teoriche online: 11, 18 e 25 giugno 2025. Piattaforma usata: Meet. Il link per la partecipazione verrà inviato via email il giorno dell’incontro.

Esercitazione in presenza: 28 giugno 2025; DISAFA (Grugliasco, TO). Il giorno potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo e alla disponibilità del materiale necessario: nel caso sarete avvisati.

PROGRAMMA

11 giugno 2025 – Introduzione, biologia e diffusione. Prof. Marco Porporato 21.00-23.00: Introduzione al corso Vespa velutina: biologia e diffusione in Europa e in Italia

18 giugno 2025 – Monitoraggio e altre tecniche di gestione. Dott.ssa Cristina Pogolotti 21.00-22.00: Vespa velutina: tecniche di monitoraggio di adulti e analisi dei nidi per finalità di programmazione attività di monitoraggio 22.00-23.00: Gestione delle specie alloctone: impatti, prevenzione e controllo. Norme, Regolamenti e Piani di Gestione

25 giugno 2025 – Sicurezza e protocolli di intervento in campo. Dott. Davide Cuttini 21.00-22.00: Sicurezza sul luogo di lavoro: Aspetti normativi, comportamenti e dispositivi di protezione individuale (DPI) 22.00-23.00: Lotta a Vespa velutina e protocolli di intervento. Utilizzo di insetticidi e di macchine per la loro distribuzione

28 giugno 2025 – Esercitazione pratica presso il DISAFA. Dott. Davide Cuttini 09.00-13.00: prova pratica presso DISAFA, Largo Paolo Braccini 2 Grugliasco (TO) 13.00-14.00: test di autovalutazione e discussione finale presso locali del DISAFA.