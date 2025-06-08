"Ti sei sentito tradito?", Spalletti si alza e lascia conferenza - Video

(Adnkronos) -
"Si sente tradito?". Luciano Spalletti, nella conferenza stampa in cui annuncia l'addio alla Nazionale, risponde ad una raffica di domande dei giornalisti alla vigilia del match in programma domani a Reggio Emilia contro la Moldavia. Quando però a Spalletti viene chiesto se si sia sentito tradito da qualcuno, il ct sembra avvertire tutto il peso dell'emozione.
Prova ad abbozzare una risposta, poi rimane in silenzio. Un paio di colpetti con la penna sul tavolo, quindi si alza all'improvviso e lascia la sala stampa tra gli applausi di alcuni giornalisti.