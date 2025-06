La carica dei 400 alla StraBiella, sport e solidarietà assoluti protagonisti FOTO e VIDEO

Lo sport è stato l'assoluto protagonista della 36° edizione della StraBiella, la camminata ludico-motoria non competitiva, andata in scena nella prima serata di ieri, 7 giugno, per le vie del capoluogo di provincia, aperta a grandi e piccoli.

Presenti, infatti, ben 400 persone che si sono date appuntamento nella sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella. Per l'occasione, si sono messi in gioco anche i bambini, impegnati in alcuni percorsi più brevi e differenziati per età ma estremamente coinvolgenti.

Alla fine, sono stati premiati i fratelli Bonino, Matilde e Tommaso, giunti primi al traguardo. Inoltre, Biella Running è stato il gruppo più numeroso mentre a Giorgio Marangoni è andato il riconoscimento della CRI Biella. Da segnalare, anche, un compleanno molto speciale: in tale giornata, infatti, il portacolori della Podistica Vigliano Giovanni Ceccon ha compiuto ben 92 anni.

Un'occasione speciale da condividere con tutti i presenti. Infine, spazio anche alla solidarietà: l'intero ricavato sarà destinato al sostegno delle attività del Comitato di Biella.