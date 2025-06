Referendum 2025, l'affluenza alle 12 nel Biellese è al 7,61%

Giornata di votazioni nel Biellese per i 5 referendum abrogativi in materia di disciplina del lavoro e della cittadinanza. Alle 12 sono stati diffusi i primi dati sull'affluenza in provincia che, al momento, si attesta sul 7,61 per cento degli aventi diritto.

Il dato più basso si è registrato nel comune di Ailoche (3,80%) mentre quello più alto a Magnano (19,80%). A Biella, invece, si è recato alle urne il 7,86% della popolazione. A Cossato il 7,03%, a Valdilana il 6,50%.

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno fino alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.