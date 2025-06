Musica e cultura a Ronco Biellese: Mattia Rossetti in concerto e intitolazione della biblioteca

Sarà un pomeriggio all’insegna dell’arte e della memoria quello in programma sabato 14 giugno a Ronco Biellese. Due eventi, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con il comitato della biblioteca, si succederanno per celebrare la musica e onorare una figura amatissima del paese.

Alle 15, nei locali della scuola primaria di via Roma 50, si esibirà il pianista biellese Mattia Rossetti con un programma interamente dedicato a Ludwig van Beethoven. Diplomato con lode al Conservatorio di Novara e perfezionatosi presso l’Accademia Perosi di Biella, Rossetti ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Il suo concerto sarà un omaggio alla sensibilità e alla profondità emotiva del grande compositore tedesco.

A seguire, intorno alle 17, in via IV Novembre 2, si terrà la cerimonia di intitolazione della biblioteca comunale a Elisabetta Bertieri, storica volontaria scomparsa prematuramente a inizio 2024. “È un modo per ricordarla e riconoscere il suo ruolo insostituibile nella promozione culturale del nostro paese”, ha dichiarato il sindaco Celestino Lanza.

Luisa Soffiantino, presidente del comitato bibliotecario, ha ricordato Elisabetta come “un faro per tutti noi, così come lei considerava i libri: fonti di speranza e conoscenza”. Grazie al suo impegno, la biblioteca ronchese è oggi parte del Sistema Bibliotecario Biellese, con un patrimonio consultabile online e accessibile a una vasta utenza.

Al termine della cerimonia, la comunità potrà ritrovarsi per una merenda organizzata in collaborazione con la Pro Loco. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.