Pollone presenta "Pagine in viaggio", per avvicinare i bambini alla lettura

L’Associazione culturale “Pagine in Viaggio” continua il suo percorso di promozione della lettura e della cultura con un nuovo appuntamento in programma per sabato 14 giugno 2025. Dalle ore 10 alle 11, i partecipanti saranno accolti nella suggestiva cornice della Biblioteca Benedetto Croce di Pollone, in via Caduti per la Patria 71.

L'iniziativa, che si inserisce all'interno del calendario di eventi culturali promossi dal sodalizio, vuole offrire un momento di condivisione dedicato ai libri, alle storie e alla passione per la lettura. Un’occasione pensata per coinvolgere il pubblico in un viaggio tra le pagine, in un ambiente accogliente e ricco di stimoli culturali.

“Pagine in Viaggio” è un progetto che porta la cultura fuori dai luoghi convenzionali, creando incontri informali e accessibili, adatti a tutte le età, nel segno della narrazione e dello scambio.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’associazione o la Biblioteca.