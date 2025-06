A Pollone lo spettacolo “Up verso l’alt(r)o” per riscoprire Pier Giorgio Frassati.

Proseguono gli appuntamenti del Progetto Frassati 2025 – Biella con uno degli eventi più intensi e suggestivi del cartellone culturale: lo spettacolo teatrale “Up verso l’alt(r)o)”, in programma venerdì 13 giugno 2025 alle ore 17:30 presso Villa Ametis Frassati, in via Pier Giorgio Frassati 33 a Pollone. In caso di maltempo, la rappresentazione si terrà presso l’Oratorio Parrocchiale, in Piazza Parrocchiale 1.

Lo spettacolo è interamente dedicato alla figura di Pier Giorgio Frassati: giovane biellese simbolo di fede, impegno civile e gioia evangelica, in attesa della sua canonizzazione il prossimo 3 agosto.

La pièce nasce da un’idea di Renato D’Urtica, Franco Grosso e Manuela Tamietti, che firma anche la regia. Attraverso la narrazione teatrale, il pubblico sarà guidato in un percorso emozionante che rievoca lo spirito alto e generoso di Pier Giorgio, in un dialogo tra teatro e spiritualità che si fonde perfettamente con lo scenario della villa di famiglia.

L’evento è prodotto dall’associazione di promozione sociale Storie di Piazza, da sempre impegnata nel valorizzare la memoria storica e culturale del territorio attraverso il linguaggio teatrale. Lo spettacolo si inserisce in un contesto che unisce il coinvolgimento popolare alla riflessione spirituale, esaltando l’umanità e l’attualità del messaggio di Frassati.

L’ingresso è libero, ma la prenotazione è consigliata scrivendo a: parrocchia.pollone@gmail.com

Il progetto è promosso dalla Diocesi di Biella e dalla Parrocchia di Pollone, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, della Fondazione CRT, e il patrocinio del Comune di Pollone.