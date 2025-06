Masserano, in fuga dal negozio dopo aver rubato 40 magliette per 2mila euro (foto di repertorio)

Tentato furto in un negozio di Masserano. È successo nel pomeriggio di ieri, 7 giugno: stando alle prime ricostruzioni, un giovane avrebbe tentato di attraversare le barriere antitaccheggio ma sarebbe scattato l'allarme. Lo stesso avrebbe lasciato la struttura e sarebbe fuggito a piedi abbandonando la refurtiva per strada.

Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri per gli accertamenti di rito. La merce prelevata è stata recuperata poco dopo da una commessa: nello specifico, si tratta di circa 40 magliette di una nota marca dal valore complessivo di 2mila euro, rinvenute a poca distanza dall'attività commerciale. Fortunatamente non risultavano danneggiate. Le ricerche successive delle forze dell'ordine hanno dato esito negativo. Sono in corso le dovute indagini per dare un volto al presunto responsabile.

Nelle stesse ore, a Cossato, è risuonato il sistema di allarme antintrusione presso il deposito di un centro commerciale. Dalle informazioni raccolte, sembra che sia stata notata una persona allontanarsi a piedi poco prima dell'arrivo del personale addetto alla vigilanza. Presenti anche i militari dell'Arma. Ora, saranno compiuti i dovuti controlli per verificare se sono presenti possibili ammanchi dal magazzino.