A terra Tricolore italiano e targa spezzata sulla Rocca d'Argimonia, si sospetta l'atto vandalico FOTO

Amara sorpresa per alcuni escursionisti biellesi. Nella giornata di oggi, 8 giugno, è stato ritrovato a terra il tricolore italiano assieme ad una targa presenti sulla Rocca d'Argimonia, nella zona di Bielmonte, una delle vette più suggestive delle alpi biellesi. Si trova, infatti, tra la Valsessera e la Val Strona.

A segnalare l'accaduto un gruppo di persone, giunte sul posto per ammirare le bellezze del paesaggio. Tutto farebbe pensare ad un atto vandalico, anche perchè l'asta della bandiera è stata completamente divelta dalla base su cui poggiava. La stessa targa si trovava a pochi metri di distanza, in mezzo alla vegetazione, spezzata in due. A detta di alcuni pare proprio che l'atto sia stato compiuto nelle ultime settimane.