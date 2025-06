Calcio, il Genoa si aggiudica il 5° Memorial Lorenzo Mazzia (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Il Genoa si aggiudica la quinta edizione del Memorial Lorenzo Mazzia, torneo giovanile dedicato alla memoria dello storico e indimenticabile capitano della Biellese, mancato a soli 42 anni.

Strappato troppo presto all'affetto di familiari e amici che, in questi due giorni, hanno raggiunto il centro sportivo di corso 53° Fanteria, a Biella, per assistere alle sfide degli Under 14 di Biellese, Borgosesia, Genoa, Juventus, Novara e Pro Vercelli.

Alla fine, proprio la Juve ha superato il Novara nella finalina del 3° e 4° posto con il punteggio finale di 4 a 1 mentre i rossoblù si sono aggiudicati la vittoria del torneo rifilando un secco 4-0 alla Pro Vercelli. Per l'occasione, l'Associazione Vecchie Glorie (organizzatrice della manifestazione) ha donato una targa all'allenatore della Biellese Luca Prina per la vittoria del campionato di Eccellenza.

Infine, i familiari di Mazzia hanno consegnato premi e riconoscimenti alla squadra vincitrice e ai migliori giocatori della competizione.