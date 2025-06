IIS Gae Aulenti: avviato il progetto "STEM to BI"

Nel mese di maggio ha preso il via il progetto "STEM to Bi" nelle classi 3AA e 3CAT dell’Istituto di Istruzione Superiore Gae Aulenti di Biella. L’iniziativa coinvolge studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia e si inserisce nell’ambito dell’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030, che mira a garantire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e a promuovere opportunità di apprendimento per tutti.

Gli studenti partecipano a laboratori tematici differenziati in base all’indirizzo di studi:

Laboratorio di Ecofisiologia Forestale, in collaborazione con la Fondazione Ermenegildo Zegna ETS, rivolto agli studenti dell’indirizzo Agrario;

Laboratorio di Intelligenza Artificiale applicata al Marketing e alla Comunicazione Digitale, realizzato in collaborazione con Agenda Digitale Biellese APS, per gli studenti dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT).

Il progetto è coordinato sul territorio dal Consorzio Il Filo da Tessere e prevede inoltre la collaborazione del Politecnico di Torino.

Le attività proseguiranno anche nel prossimo anno scolastico, coinvolgendo una terza classe dell’indirizzo Accoglienza.