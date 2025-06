Referendum abrogativi 8 - 9 giugno 2025, tutte le informazioni su quando si può votare

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi ( articolo 75 della Costituzione ) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

I referendum, indetti con decreti del Presidente della Repubblica 25 marzo 2025 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 31 marzo 2025) , sono:

«Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione» scheda grigia

«Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale», scheda rossa

«Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi», scheda arancione

«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione», scheda verde

«Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana», scheda azzurra

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti alle liste elettorali.

È possibile votare in un comune diverso da quello di residenza se si è fuorisede per almeno tre mesi per studio, lavoro o cure mediche. La domanda andava presentata entro il 4 maggio 2025.

Gli iscritti all'AIRE (italiani residenti all'estero) votano per corrispondenza

Documenti necessari

Tessera elettorale

Documento d'identità in corso di validità

Su ogni scheda si potrà votare Sì (per abrogare la norma) oppure No (per mantenerla).