Biella, nuovo cimitero islamico a Pavignano: progetto verso la conclusione

Sarà all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale la variante al piano urbanistico cimiteriale che prevede la realizzazione di un nuovo cimitero islamico a Pavignano. Un progetto atteso da tempo, che ora si avvicina concretamente alla fase esecutiva.

L’area individuata si trova adiacente all’attuale cimitero di Pavignano, ed è già delimitata da un muro che la integra visivamente con il camposanto esistente. In realtà, quel terreno era stato destinato a ospitare un cimitero islamico già diversi anni fa, prima che una successiva variante urbanistica dell’amministrazione Corradino spostasse questa destinazione all’interno del cimitero urbano. Tuttavia, lo spazio nel cimitero centrale si è rivelato insufficiente per accogliere un’area dedicata, rendendo necessario un nuovo intervento di pianificazione.

"Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, molti cittadini di fede islamica sono stati sepolti nel cimitero di Cossila - spiega l'assessore al Bilancio Amedeo paraggio che in consiglio illustrerà la delibera -. Anche quell’area, però, è ormai giunta alla saturazione, rendendo urgente una soluzione definitiva. Il nuovo progetto, che è stato sviluppato interamente dagli uffici tecnici del Comune, prevede circa 200 posti e si trova già in una fase avanzata dell’iter approvativo. La conclusione dei lavori è ipotizzata per la fine del 2025 o l’inizio del 2026, se non ci saranno intoppi".

Resta da definire l’aspetto gestionale. L’amministrazione sta valutando l’ipotesi di affidare la manutenzione ordinaria del nuovo cimitero a una o più associazioni islamiche del territorio, in modo da garantire una cura adeguata e rispettosa delle tradizioni religiose.

Il progetto è stato fortemente voluto dal consigliere comunale Omar Riffi, eletto tra le fila di Fratelli d’Italia e di religione islamica, che ha più volte sollecitato l’amministrazione su questo tema. “Abbiamo ritenuto giusto e doveroso – spiega l'assessore Paraggio – garantire anche ai cittadini biellesi di fede diversa da quella cattolica un luogo di sepoltura che rispetti le loro convinzioni e riti religiosi”.